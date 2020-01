Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Pacinis si sfoga: «Ho frequentato Andrea Denver, ma lui non doveva fare quello che ha fatto»

Domenica 12 Gennaio 2020, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfogo dialNel mirino della modella c'èche nell'ultima puntata aveva smentito in diretta di aver avuto un flirt con lei. Il comportamento del modello ha mandato Elisa su tutte le furie. In una conversazione conha spiegato che i due si sono frequentati e l'aver negato la cosa davanti alle domande dipotrebbe rendere la convivenza dentro la casa più spiata d'Italia più difficile del previsto.Quando la giovane influencer, nota per aver partecipato al dating-show die per aver preso parte anche al reality-show Supervivientes, ha abbracciato calorosamente Andrea Denver subito dopo il suo ingresso durante la seconda puntata. A quel punto Denver ha chiarito che lei è solo un'amica. Le sue parole devono averla ferita molto perché sembra che in passato ci sia stato più di un'amicizia tra loro. «Mi invita a cena con Damante e la De Lellis. Io non accetto perché a San Valentino 'che ci facciamo io e te'?», ha raccontato.Dopo aver rifiutato i primi inviti, ha ceduto al corteggiamento: «Io ero molto distaccata all’inizio. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là. Poi ci siamo visti a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo... Quando sono scesa a Roma mi dice che mi viene a trovare in albergo, io ho detto 'no. Ma stiamo scherzando? No assolutamente'. Lui ogni volta ci prova, io dico 'no' , perché sto frequentando un’altra persona... Adesso tu in serata dici che sono amica e non c’è stato mai niente? Ti viene l’incavolamento. Poi mi mette sempre a disagio. È tosta la cosa, io accetto di vivere in una casa e fare una convivenza forzata con lui».«Quindi sono cinque mesi che non vi vedete?», ha domandato Adriana, mentre Elisa ha continuato il suo racconto spiegando di non aver più incontrato Denver da quando si sta frequentando con un altro ragazzo.