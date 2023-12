Grande Fratello, Fiordaliso in crisi vuole abbandonare la casa: «Improvvisamente mi sono accorta di avere 68 anni…». Poi la scelta

di Ida Di Grazia

La crisi di Fiordaliso è uno dei temi della puntata del Grande Fratello di sabato 30 dicembre. Alfonso Signorini ha invitato la cantante in studio per rassicurarla e far sì che non lasci il gioco. Ma chi le ha dato la forza di non abbandonare, a sorpresa è Ciro Petrone. Ma andiamo con ordine

Forte e Fragile

«Fiordaliso ha mostrato qualche cedimento e questa fragilità ci stupisce perché non siamo abituati a vederla così insicura all’interno della casa». Così Alfonso Signorini introduce al pubblico del Grande Fratello la crisi che sta vivendo Fiordaliso.

«Quando sei entrata -le dice il conduttore - hai detto che partivi per la tua isola che non c’è, però in queste ultime settimane ti abbiamo visto affaticata». «Improvvisamente mi sono accorta di avere sessantotto anni…» risponde ironica la cantante.

«Quelli del '68 hanno combattuto le loro battaglie all’aperto, vieni qui! - la incoraggia Alfonso invitandola in studio -

Ma tu sai che quelli del '68 hanno combattuto le loro battaglie all’aperto, perciò ti aspetto in studio». La cantante una volta in studio viene accolta a braccia aperte.

A farle il "discorsetto" è Ciro Petrone che ammette di essersi pentito di aver lasciato la casa «Non uscire zia, devi spegnere le luci». Fiordaliso decide di tornare lì nella casa e lo comunica così ai suoi amici e inquilini «In questi giorni volevo andare via ho già le valigie pronto sono andata in studio, ho visto tutti i ragazzi e Ciro mi ha detto non andare che poi ti penti...e poi con chi cacchio lo faccio l'ultimo dell'anno se non con voi. Ma chi se ne va!!!».

