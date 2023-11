Grande Fratello, Giulia Salemi (lasciata a casa) racconta: «Ecco la verità, che male»

di Alessia Di Fiore

Quest'estate, è giunta sui social la notizia che Giulia Salemi non avrebbe partecipato al Grande Fratello nel ruolo di opinionista, un fulmine al ciel sereno per i suoi fan considerando che nell'edizione precedente la Salemi aveva fatto un ottimo lavoro riscuotendo il successo del pubblico. La decisione di non confermare Giulia sembrerebbe essere arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che ha apportato al reality numerosi cambiamenti, mantenendo comunque Alfonso Signorini alla conduzione.

Giulia Salemi e l'addio al Gf

In un'intervista alla rivista "Chi", per la prima volta a distanza di mesi, la Salemi cerca finalmente di fare chiarezza sulla vicenda: «Devo dire che mi è dispiaciuto molto, e lo dico qui per la prima volta. Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio. Era l'inizio di qualcosa di bello che quest'anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell'editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato». Ora l'influencer si sta dedicando ad altri lavori televisivi, come Ex On The Beach, che condurrà insieme al suo partner Pierpaolo Pretelli.

