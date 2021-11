In un discorso tra Miriana, Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani, è emerso ancora una volta il rapporto della showgirl con Nicola, ormai uscito dalla casa: una frase della showgirl ha colpito gli utenti Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– GFVip, Miriana e le molestie ricevute durante Non è la Rai da uomini potenti. Il video

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA