Gf Vip, lutto nella casa: morto il nonno di Alessandro Basciano. «Te ne sei andato in questo giorno di festa»

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. È venuto a mancare il nonno di Alessandro Basciano. A darne notizia è la sorella del modello con una storia Instagram: «In questo giorno di festa te ne sei andato - scrive Giorgia Nicole Basciano, pubblicando una foto del nonno -. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto». La storia è stata poi condivisa anche dal profilo ufficiale di Alessandro Basciano.

Gf Vip, lutto nella casa: morto il nonno di Alessandro Basciano

L'ex "Uomini e Donne" e "Temptation Island" è stato informato sull'accaduto proprio in queste ore. Con ogni probabilità, ad Alessandro Basciano verrà concessa l'opportunità di uscire temporaneamente dalla casa del Gf Vip per stare vicino alla sua famiglia. Già in passato si sono verificate situazoni simili all'interno del reality: nella scorsa edizione Dayane Mello perse suo fratello Lucas, ma decise di restare in gioco perché le restrizioni Covid le avrebbero comunque impedito di raggiungere il Brasile in tempi brevi. Se Alessandro Basciano dovesse decidere di uscire per i funerali del nonno, quasi sicuramente potrà poi rientrare nella casa del Gf Vip dopo aver passato una decina di giorni in quarantena in hotel, come già accaduto alcune settimane fa ad Aldo Montano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 10:39

