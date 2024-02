«Beatrice Luzzi ha pianto e urlato tutta la notte». L'ex marito: è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso al GF

di Cristina Siciliano

Brutte giornate per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. La gieffina, durante l'ultima puntata in diretta, non è riuscita a trattenere le lacrime e da quel momento è iniziato per lei un vero e proprio «periodo di crisi». Ma procediamo con ordine. Nell'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la gieffina è finita nuovamente al centro delle polemiche ed è stata presa di mira sia dai concorrenti che dal conduttore.

L'attrice ha chiesto anche ai telespettatori di poter esser eliminata. Dopo la puntata, Beatrice ha trascorso una notte difficile tant'è che è stato sottolineato anche da Anita Olivieri durante il daytime. «Beatrice ha fatto il panico e ha urlato tutta la notte e ha pianto - ha raccontato la gieffina -. Si sentiva fortissimo. E infatti ci siamo svegliati».

Interviene l'ex marito di Beatrice Luzzi

Una scena forte che non è piaciuta alla famiglia di Beatrice Luzzi. Infatti, la pagina Instagram della community della gieffina ha fatto sapere che l'ex marito, Alessandro Cisillin, ha voluto mettersi in contatto con gli autori del programma.

«Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello - si legge nel post Instagram pubblicato dalla community di Beatrice -.

