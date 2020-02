Asia Valente sorprende tutti al Grande Fratello Vip: il suo twerk ha conquistato Alfonso Signorini. Si chiama Asia Valente, 23 anni, oltre 800 mila followers su instagram, modella, influencer e cantante, è famosa per i suoi amori e per il suo lato B, considerato uno dei più “burrosi” d’Italia. Beneventana di origine e milanese di adozione, Asia, già playmate di Playboy, da più di due anni ha cercato di raggiungere il sogno di diventare famosa in tv: Ci ha provato con l’isola dei famosi, è apparsa in uno scherzo delle “iene” dove le fecero credere che sarebbe entrata in un reality, ha ritentato con la Pupa e il Secchione e alla fine, il suo essere determinata, l’ha fatta approdare al Grande Fratello Vip. Voci di corridoio, dicono che Alfonso Signorini sia pazzo del suo modo di “twerkare” ed effettivamente non ha tutti i torti a giudicare dai video della Valente sui social.

Intervistata da Alex Achille di Radiochat.it prima del suo ingresso nella Casa più famosa d’Italia, Asia ha commentato: “Non vedo l’ora di conquistare tutti gli uomini e le donne della Casa, dove spero di restare il più a lungo possibile ma già per il fatto di avere l’opportunità di partecipare, ho già vinto. Voglio essere la più amata di tutte, anche perché sono tutta naturale!”.

La burrosa influencer non ha risparmiato di raccontare ad Alex, i suoi flirts e la sua passione per la musica: “Sono una passionale, negli ultimi anni, anche se non l’ho detto a nessuno e quindi sei il primo a saperlo, ho avuto diversi flirts con ragazzi che mi piacevano come: il modello Stefano Sala (che pare sia stato anche con Belen e con Barbara Durso anche se le due hanno sempre smentito – N.d.r.) e l’attore Alex Belli. Sono stata anche fidanzata ufficialmente con i trappers: Side Baby della Dark Polo Gang e Ghallagher Flexboy. Amo la musica, ho inciso un brano pop dal titolo “Drip” molto ascoltato sulle varie piattaforme, dove parlo anche del mio lato b, amo la vita e per il futuro voglio fare tanta televisione ma anche affermarmi come cantante. Sono felice di non aver deluso chi ha creduto in me fin dall’inizio e tu sei uno di quelli!”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 16:18

