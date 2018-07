Lucrezia Lante della Rovere sexy nonna: topless in spiaggia a 52 anni Foto

In perfetta forma a 52 anni e si permette pure il lusso di un topless in spiaggia. Giornata di sole e... senza costume a Capalbio, perla della Toscana, per Lucrezia Lante della Rovere. L'attrice lungo la battigia condivide una foto... "di corsa". Capelli al vento, uno scatto in cui la bella "rossa" scherza e nasconde il seno scoperto solo con un po' di pennarello blu.

Lucrezia ha da poco spento le 52 candeline e sembra in formissima, senza temere la prova costume estiva: la figlia di Marina Ripa di Meana si gode le sue vacanze in famiglia con le figlie e Lorenzo che l'ha resa da poco nonna.