Nel matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez anche le polemiche sono social. E' successo così per il botta e risposta tra la fashion blogger e Stefano Gabbana. Sotto una foto della Ferragni in abito da sposa, pubblicata della rivista Harper’s Bazaar, lo stilista ha commentato con un tagliente “Cheap”.



Traduzione: “A buon mercato, piuttosto scadente, non proprio pregiato”. Insomma, il commento è chiaro. Immediata la reazione dei follower di Chiara (che ne ha 14,5 milioni). Tanti quelli che hanno difeso la Ferragni, sostenendo che Gabbana sia geloso per non essere stato scelto dalla moglie di Fedez come stilista per il matrimonio.

Geloso? Ahaha, Io? Per cosa?

, la risposta alle insinuazioni da parte di Stefano. E Chiara? Come ha reagito? Con tre cuoricini.