Fedez e Luis Sal in causa per Muschio Selvaggio: il nuovo socio Mr Marra commenta così

Fedez e Luis Sal, la faida continua. Il loro litigio è stato così popolare che il meme «Dillo alla mamma, dillo all’avvocato» non non è stato più dimenticato dai follower. Ma come sono finite le cose tra i due? Poche ore fa Luis Sal ha voluto fare chiarezza in merito a tale situazione. Dall'account ufficiale di Muschio Selvaggio è stato pubblicato un nuovo post Instagram da Luis.

«Ciao muschietti selvaggi - ha scritto Luis Sal -. Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo». A tale proposito, nelle ultime ore, Mr Marra ha espresso la sua opinione attraverso le sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La risposta di Mr Marra

«Ragazzi per favore mi avete intasato i DM inoltrandomi il post di Muschio, ovviamente non lo fate in malafede ma siete tantissimi.

Il podcaster ha aggiunto: «Pazienza se parte dei commenti tornerà a parlare di vicende extra-contenuto tanto ormai ci sono abituato, stiamo lavorando tutti al 100% nel nostro minuto organico e continueremo a farlo. Il mio lavoro consiste nell'offrirvi un prodotto e cerco di farlo al meglio, stop».

