Chiara Ferragni, l'umorismo "nero" di Taffo fa discutere: «Non morirebbe più nessuno». Cosa ha scritto l'agenzia funebre

Chiara Ferragni è ancora una volta sotto i riflettori, in questa vicenda totalmente black humor. Il caso del pandoro gate è stato terribile per la celebre imprenditrice digitale che, oltre ad aver perso numerosi follower, è stata anche "abbandonata" da diverse aziende che collaboravano con lei. Fin qui nulla di strano, se non fosse che un'altra nota azienda ha deciso di ironizzare sulla questione con il classico stile leggero che la contraddistingue, facendo discutere molto sui social.

L'azienda

Taffo, nota agenzia funebre romana, ha ironizzato sulla compravendita di bare e il pandoro-gate che sta travolgendo Chiara Ferragni, i suoi affari, ma soprattutto la sua immagine.

