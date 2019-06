Chiara Ferragni premia con 3400 euro di bonus i suoi dipendenti: ecco perché

Lunedì 3 Giugno 2019, 18:06

L'imprenditrice digitale ha voluto premiare i suoi dipendenti con un bonus da 3400 euro lordi per il lavoro svolto nel 2018, anno roseo per lasocietà fondata nel 2009, che oggi gestisce l'e-store e il blog di theblondesalad.com e rappresenta la stessa Ferragni, ma anche le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina Di Guardo e il glam artist Manuel Mameli.Dallo scorso anno la Ferragni è diventata ad della società e ci sono stati ottimi risultati, possibili grazie al lavoro di tutti i suoi dipendenti che sono stati premiati dall'Influencer. L'azienda ha scelto di non pubblicare il fatturato dello scorso anno, ma sembra che sia addirittura raddoppiata. I dipendendi sono passati dall'essere 7 a tempo indeterminato a 15.Periodo d'oro per Chiara e i suoi affari, ma l'influencer non è stata la prima a fare una simile cosa. Brunello Cucinelli, ad esempio, nel 2012, condivise 5 milioni di utili con i propri dipendenti.