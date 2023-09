Chiara Ferragni: «L'amore per Mati non svanirà mai». Lo sfogo dopo l'arrivo della nuova cagnolina Paloma

di Redazione web

Chiara Ferragni ha dovuto dare l'addio alla sua cagnolina Matilda a fine luglio, dopo 13 anni passati insieme, e per l'imprenditrice digitale è stata una perdita molto dolorosa. Mati era una presenza costante nelle vite dei Ferragnez, una sorella maggiore per Leone e Vittoria e una fedele compagna di vita per Chiara e Fedez. La mamma dell'influencer, Marina Di Guardo ha pensato che l'arrivo in casa di una nuova cagnolina avrebbe potuto portare un po' di spensieratezza nella vita di tutti, soprattutto in quella dei bambini che continuavano a salutare le nuvole nel cielo, sperando che Mati potesse guardarli da lassù.

Chiara Ferragni ha condiviso un pensiero molto intimo sull'arrivo di Paloma, la nuova golden retriever e l'addio a Matilda. Andiamo a leggere che cosa ha scritto.

Chiara Ferragni e il dolore per la perdita di Matilda

Chiara Ferragni ha condiviso un pensiero molto intimo sulla perdita della sua cagnolina Matilda e sull'arrivo di Paloma.

«Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un pò meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. certezza.

