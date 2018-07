Chiara Ferragni, addio al nubilato a Ibiza mentre Fedez rimane a casa con il figlio Leone

#ChiaraTakesIbiza Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 13, 2018 at 5:17 PDT

Venerdì 13 Luglio 2018

MILANO – Tutto è porto per il prossimo matrimonio di fede e Chiara Ferragni. Delle nozze è stato stabilito luogo (Noto, in Sicilia) e data (1 settembre), ma Chiara ha organizzato anche il suo addio al celibato.L’influencer mamma infatti come già riportato si divertirà a Ibiza con le amiche, mentre il futuro marito rimarrà a casa a guardare il figlio Leone: “Chiara Ferragni – svela “Chi” - ha scelto la meta dove celebrerà il suo addio al nubilato in vista del matrimonio con Fedez, che sarà a Noto, in Sicilia, il 1° di settembre.L’influencer ha convocato amici e amiche per un lungo weekend a Ibiza e un party ricco di sorprese. Fedez rimarrà a casa con il figlio Leone, ovviamente.