Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'albero di Natale in casa diè arrivato con largo anticipo. I Ferragnez non hanno voluto aspettare il classico 8 Dicembre per preparare il loro albero di Natale e hanno già addobbato la casa con un lussuosissimo albero natalizio: ecco quanto costa e cosa ha di particolare.A casa di Chiara Ferragni l'albero di Natale è già pronto.Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se venisse assegnato un premio per la donna che prepara per prima l'albero di Natale sarebbe senz'altro in vetta alla classifica. Ne è fermamente convito il marito Fedez, che non ha nascosto il suo stupore nel vedere l'abete spuntare nell'attico di Milano con largo anticipo rispetto alla tradizione.