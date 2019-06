Belen e Stefano De Martino e la Notte della Taranta, c'è una mobilitazione contro di loro: ecco di cosa si tratta

Giovedì 13 Giugno 2019, 16:32

Un “appello alla dignità” per protestare contro la presenza dialla. Gli intellettuali hanno lanciato un appello per via della decisione di affidare la conduzione del backstage del concerto salentino alla coppia appena riunita.Docenti universitari e artisti hanno preso carta e penna e vergato un documento in cui si accusa la Fondazione Notte della Taranta, di avere tolto “dignità ad una manifestazione che è stata unico e speciale luogo di studio e di (re)invenzione della tradizione musicale salentina, di metissage culturale e sociale, di coinvolgimento della comunità locale e di lavoro scrupoloso sulle fonti della cultura popolare”.Il gossip non c'entra con la tradizione: "Ci chiediamo perché – fa sapere il documento – questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo culturale, sociale e politico, debba ora infrangersi vendendo l’anima del Salento al gossip al trash, al populismo, all’acchiappa audience e all’acchiappa chiappe? Non esprimiamo sia chiaro nessuna critica sulle scelte mercantili o artistiche di Raidue, ma la Fondazione Notte della Taranta, il suo presidente, il suo consiglio di amministrazione, il suo consiglio scientifico, perche’ assecondano anzi sono complici della trasformazione commerciale e sanremese del Concertone? Perché?”.La Fondazione Notte della Taranta ha poi specificato che i due non saranno presenti sul palco: “Belen e Stefano De Martino non saranno sul palco del Concertone ma commenteranno la diretta da ospiti del backstage come già dichiarato ufficialmente dal direttore di Rete Carlo Freccero”.