Mario Balotelli, la sua auto distrutta dai vandali. E promette vendetta: «Chiunque tu sia, prega tanto»

Mario Balotelli promette vendetta contro i vandali che hanno danneggiato la sua auto a Monza. In un video pubblicato su Instagram ha mostrato i danni alla macchina e ha anche condiviso le sue intenzioni se dovesse scoprire i responsabili. Una brutta sorpresa per l'attaccante, che è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire, dopo l'esperienza vissuta al Brescia.

Dalle immagini del filmato sono visibili il vetro della portiera destra divelto e l'abitacolo pieno di frammenti. Il finestrino lato passeggero, infatti, è stato letteralmente mandato in frantumi.

Chiaro il messaggio mandato ai vandali: «Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può’»

