Alessandra Celentano ed Elena D'Amario, lite furiosa ad Amici: «Non c'è rispetto, diventa imbarazzante». Cosa è successo

di Anna Malci

La nuova puntata di Amici 23, del 5 novembre, si rivela molto intensa. Dopo la dichiarazione d'amore di Mew a Matthew, è arrivato un momento altrettanto intenso, quello del litigio tra la maestra Alessandra Celentano e Elena D'Amario. L'insegnante della scuola di Amici non apprezza il ballerino Nicholas che, spiega, ha mostrato solo «baci, abbracci e prese» nella sua ultima performance: un duetto coreografato e ballato insieme a D'Amario che ha voluto dire la sua sulla questione. «Elena, se entri litighi con la Celentano, sappilo», le ha detto Maria De Filippi che la vedeva scalpitare dal backstage. La ballerina ha voluto, comunque, affrontare l'insegnante di danza classica.

La lite furiosa

L'ingresso in studio di Elena D'Amario ha scatenato una lite molto animata tra le due, che hanno già dei precedenti, spesso è successo che la professionista contestasse i metodi e le parole troppo aggressive dell'insegnante e, per questo, si è «guadagnata» il soprannome di «avvocato delle cause perse». «Non ci sono le regole basilari per un confronto civile. Lei parla sopra gli altri e non fa parlare. Ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e anche nel lavoro degli altri», ha accusato Elena D'Amario, sedendosi sul banco della maestra Alessandra Celentano che le ha risposto così, chiedendo alla professionista di allontanarsi da lei perché non sono allo stesso livello professionale: «Ti senti ferita perché la coreografia è la tua e la sto criticando. Non mi interessa discutere con te, Elena. Non c'è il rispetto.

«Non mi sento ferita perché io e lei siamo quasi colleghe. Sono stata l'avvocato delle cause perse anche di Serena Carella e Alessandro Cavallo. Guardi dove sono adesso», ha detto Elena, facendo riferimento a due ex ballerini che lei ha difeso molto e hanno raggiunto importanti traguardi dopo la loro partecipazione ad Amici.

Le parole di Ambeta

Dopo questa furiosa lite tra Alessandra Celentano e Elena D'Amario, Ambeta ha preso la parola. La prima ballerina era ospite e giudice della gara di ballo e grande sostenitrice di Alessandra. «Lei ha questa visione della danza, ma guai a chi mi tocca la maestra – ha detto Ambeta – Nicholas tu devi lavorare molto per farle cambiare idea. Approfitta di questi mesi con lei e lavora sodo».

