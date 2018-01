â€‹Lotteria Italia, incassi per 43 milioni di euro, Roma prima nelle vendite sul podio Milano e Napoli

Sabato 6 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Condi biglietti venduti, e incassi perdi euro, lafa registrare il terzo miglior risultato dal 2011: in quell’edizione, ricorda Agipronews, i tagliandi staccati furono 9,6 milioni (in calo del 17,2% rispetto all’edizione precedente), scesi poi a 8 milioni nel 2012 (-16%), a 6,9 milioni nel 2013 (-13,3%), per poi assestarsi a 7,6 milioni nel 2014.LEGGI ANCHE ----> I biglietti vincenti, l'estrazione in diretta Due anni fa i tagliandi staccati sono stati 8,7 milioni (+13%), mentre lo scorso anno arrivarono a 8,8 milioni (+1,3%). Quest’anno il numero esatto dei biglietti venduti è stato di(il 2,28% in meno): l’età d’oro della Lotteria resta ancora il periodo tra gli anni ’80 e i ’90, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati. Nell’ultima edizione, conclude Agipronews, in media è stato venduto un biglietto ogni 6 persone, mentre nel periodo di massimo splendore della Lotteria la media era di 1,3, più di un biglietto a persona.Il Lazio si conferma la regione dove sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia, condel totale nazionale. Complessivamente il dato regionale delle vendite della Lotteria Italia 2017 registra un -0,7%.resta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia, anche per l’edizione 2017 e ancora una volta è l’unica a superare il milione di tagliandi: il totale sfiora gli 1,3 milioni di biglietti, in leggera crescita (+0,1%) rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite:è seconda con circa 670mila tagliandi (-3,2%). La- che tra le regioni è stata scalzata al terzo posto dall- si riscatta con il terzo posto tra le province di395mila biglietti, ma con un calo è del 10,1%. In top five ci sono anche(267mila biglietti, -7,2%) e(202 mila, -2,6%). Appena fuori dalle prime cinque posizioni c’è(182mila, -4,5%), seguita da(178mila, +1,5%).Sonopremi messi in palio dalla Lotteria Italia questa sera: è quanto stabilito dal Comitato per le operazioni di estrazione. Sono cinque in totale i premi di prima categoria, come rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: ilvaleo, il secondo premio è dadi euro, il terzo vale, mentre il quarto è di un milione. Il quinto premio è da. Sonoi premi di seconda categoria dadi terza categoria valgono invececiascuno.Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo dieuro. Nel corso delle trasmissioni televisive e con la lotteria istantanea presente sul biglietto sono stati già assegnati premi per oltredi euro. A questi va aggiunta la massa premi finale di circadi euro relativa ai biglietti vincenti che saranno estratti nel corso di questa sera. Complessivamente, la Lotteria Italia 2017 quest’anno distribuisce premi per oltredi euro. Si ricorda che in questa edizione sono stati venduti 8.603.900 biglietti per una raccolta complessiva dieuro.