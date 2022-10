Non piove e non c'è vento, ma gli alberi a Roma crollano lo stesso. Auto distrutta in via Cernaia in pieno giorno





Un grosso albero è crollato nel giardino del Museo nazionale romano alle 9:45 di ieri e si è abbattuto su via Cernaia. L’arbusto ha colpito alcune automobili in transito a pochi passi dal Ministero dell’Economia. Nessun ferito. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 07:00

