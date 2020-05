Sette cuccioli sono stati trovati da una pattuglia del I Gruppo Prati in uno scatolone in via degli Ammiragli in zona Prati. Gli agenti hanno provveduto a procurare loro acqua e cibo, affidandoli alle cure della Pet In Time” Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA