Yovana Mendoza, la star vegana filmata mentre mangia pesce: «Ho dovuto farlo per la mia salute»

Da sei anni propaganda il crudismo vegano (raw veganism): si ciba, o dice di cibarsi, solo di frutta e verdura cruda. Eppure solo qualche giorno fa, 29 anni, in vacanza a Bali è stata filmata (a sua insaputa) mentre mangiava pesce. Su Instagram, dove ha un milione e 300 mila abbonati, è stata ricoperta di insulti.Yovana è nota come Rawvana era in vacanza con un’amica che l’ha filmata al ristorante, e nell’inquadratura è finito anche il piatto. Rawvana se n'è accorta e ha provato a nasconderlo: ma ormai era troppo tardi.Venerdì scorso la ragazza si è rivolta ai fan con un video lungo 33 minuti, in cui spiega le sue condizioni di salute: da due anni ha perduto il ciclo mestruale, poi è stata colpita da infezioni intestinali e vaginali, e i medici l’hanno obbligata a reintrodurre cibi di origine animale nella sua dieta, cosa che lei sostiene di avere fatto solo due mesi fa. «So che vi sentite traditi — dice Rawvana —, e vi chiedo perdono».