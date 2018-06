Vulcano del Fuego, Papa Francesco invia 100mila dollari al Guatemala dopo l'eruzione

Guatemala come Pompei, «paesini sepolti da cenere e lava»: 69 morti, migliaia di evacuati

Giovedì 21 Giugno 2018

L'eruzione del Vulcano del Fuego ha provocato un centinaio di vittime e decine di feriti e costretto 13mila persone a evacuare le case inha espresso subito la sua vicinanza alla popolazione e ha deciso di stanziare un contributo di centomila dollari.In una nota della sala stampa vaticana la Santa Sede spiega che «tale somma vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento e verrà ripartita, in collaborazione con la Nunziatura apostolica, tra le diocesi maggiormente toccate dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di assistenza alle persone e ai territori colpiti dall’eruzione».Tutta lasi è attivata per far giungere al Paese e agli organismi di carità gli aiuti necessari per ricominciare.L’eruzione del Vulcano del Fuego, una delle più potenti degli ultimi anni secondo gli esperti, ha interessato un'area abitata da oltre 1,7 milioni di persone e procurato ingenti danni alle costruzioni. Le ceneri si sono sparse in tutte le quattro regioni amministrative nelle quali è suddiviso il Paese, costringendo alla chiusura l'aeroporto internazionale La Aurora della capitale.