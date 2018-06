Abusi sessuali su allieva di 12 anni, allenatore 66enne condannato a 6 anni di carcere

La dignità della persona non dipende dal suo essere cittadino, migrante o rifugiato. Salvare la vita di chi scappa dalla guerra e dalla miseria è un atto di umanità. #WithRefugees @M_RSezione — Papa Francesco (@Pontifex_it) 20 giugno 2018

“I populisti creano la psicosi sulla questione dell'immigrazione, anche se società anziane come l'Europa stanno affrontando un grande inverno demografico e hanno bisogno di più immigrati” sono queste le parole diad un'intervista di oggi all'. Durante l'intervista aviene chiesto il suo parere sulle decisioni dele del: “credo che non si debba respingere la gente che arriva, si devono ricevere, aiutare e sistemare, accompagnare e poi vedere dove metterli, ma in tutta l’Europa”.Ilpunta il dito anche sull'e sugli ultimi eventi dei bambini separati dai loro genitori e dice di essere dalla parte deidegli Stati Uniti che hanno definito l'come “contraria ai valori cattolici” e “immorale”. Inoltre in occasione dellail pontefice sunon fa mancare i suoi pensieri rivolti all'attuale situazione del mediterraneo e non solo: “incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato. Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogliere il prossimo bisognoso!”.