Torna a vivere dalla mamma per risparmiare, patrigno le fa pagare l'affitto e una multa assurda: «Non ha caricato la lavastoviglie»

Ritornare a vivere con i genitori raramente è la prima scelta di qualcuno dopo aver iniziato a vivere per conto proprio. Ma mentre alcuni devono solo fare i conti con il ritorno alle vecchie regole domestiche, altri si ritrovano in situazioni molto meno gradevoli. Ad esempio? Dover pagare l'affitto o venire "multati" per le proprie mancanze. Un caso forse al limite, che ha decisamente colpito l'utente di Reddit che ha voluto condividere l'esperienza capitata a una sua amica con la community online.

A casa con i tuoi

Tornare a vivere con i genitori può presentare numerose sfide. Una volta abituato ai propri modi e a certe regole, il figlio tende a creare una propria routine quando vive altrove, il che potrebbe rendere difficile la fusione delle due realtà una volta tornato. Ma a volte le persone non hanno altra scelta se non quella di affidarsi all'ospitalità della propria famiglia. È il caso di Ellie, una ragazza di 22 anni tornata a vivere con la mamma e il suo patrigno due anni fa. Con loro ci sono anche altri due fratelli di 15 e 18 anni. La convivenza in famiglia non è facilissima, e l'utente di Reddit racconta un episodio specifico: «Ellie e il suo patrigno hanno litigato per i piatti: ha fatto turni notturni di 10 ore a lavoro per tutta la settimana (ha appena iniziato un nuovo lavoro come supervisore in un negozio di alimentari) ed era troppo stanca per caricare la lavastoviglie. Lui si è infuriato con lei, chiamandola grassa e pigra e altre cose brutte».

La "multa" e l'affitto

Il post continua riportando un messaggio inviato dalla ragazza all'amico, in cui riporta lo screenshot di una conversazione con il patrigno: «Ellie, affinché questo incidente venga dimenticato, mi dovrai personalmente $ 350,00 e questo mese aggiungeremo $ 400,00 al tuo affitto.

La soluzione



Il ragazzo in un aggiornamento successivo ha speigato che l'affitto richiesto alla sua amica per vivere con la famiglia è di 400 dollari al mese, quindi con quel messaggio il patrigno le stava chiedendo una cifra totale di 1.150 dollari. Il ragazzo conclude dicendo che Ellie alla fine si è trasferita a casa sua, in una stanza del seminterrato dove - almeno - ha un bagno tutto per lei. La storia ha suscitato l'indignazione degli utenti di Reddit, che si sono trovati tutti d'accordo sul fatto che - a questo punto - la cosa migliore per lei sarebbe stata quella di prendere in affitto una stanza e lasciare casa della madre.

