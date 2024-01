«Non ho invitato il marito della mia amica alla cena tra donne. Lei si è offesa e ha svelato a tutti il motivo imbarazzante»

di Redazione web

A volte, per quanto si desideri organizzare una grande reunion tra amici, possono esserci alcune limitazioni di tempo, spazio o risorse che costringono a ridurre al minimo il numero di ospiti o a trovare una soluzione alternativa. Così è successo a un utente di Reddit che pensava sarebbe stata una buona idea, a causa delle sue ristrettezze economiche, invitare a cena la sua unica amica sposata senza includere il marito, così da poter risparmiare senza rinunciare alla compagnia della persona alla quale era davvero interessata.

Il marito senza fondo

La donna, che ha condiviso la sua storia con gli altri utenti della piattaforma in cerca di un confronto, ha spiegato di essere solita organizzare cene tra amici ogni paio di mesi. L'ultima, in occasione delle vacanze di Natale. Se nelle occasioni precedenti ha sempre invitato anche il marito della sua unica amica sposata, stavolta ha deciso di non farlo per un motivo ben preciso: «Di solito lo invito ma i soldi sono diventati pochi a causa delle vacanze e lui mangia tantissimo. Capisco il motivo, ma il risultato è sempre che devo raddoppiare le dosi o rimanere senza cibo. Quindi questa volta ho detto a tutti che voglio fare solo una serata tra ragazze. Ciò significa che il marito della mia amica non è invitato. Se non c'è lui, c'è abbastanza cibo per tutti senza doppie dosi».

Le reazioni

Gli utenti di Reddit hanno preso le parti della donna, dandole anche consigli su come fare in casi simili: «Ti basterà servire a ognuno il suo piatto, così che le porzioni siano uguali per tutti», il tono di molti commenti. Non sono mancate critiche all'amica, che non solo non avrebbe dovuto trovare così strana la richiesta di una serata tra donne, ma che non avrebbe dovuto raccontare a tutti gli altri il vero motivo, poiché le difficoltà finanziarie avrebbero potuto essere causa d'imbarazzo per la donna.

