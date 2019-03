Virgin libera le hostess: «Potranno anche non truccarsi». Nell'uniforme anche i pantaloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le hostess dinon dovranno più truccarsi prima di andare al lavoro: la compagnia aerea fondata da Richard Branson diventa così la prima a lasciare le donne libere di decidere del loro aspetto, e fornirà anche un’alternativa alla classica divisa con la gonna, con le hostess che potranno scegliere se indossare eventualmente dei pantaloni. Finora le hostess che volevano i pantaloni dovevano farne richiesta, invece la Virgin li includeràper l’equipaggio.Secondola British Airways ha ‘imbavagliato’ le donne pilota per impedire loro di parlare delle politiche aziendali sulla maternità: la Virgin va invece controcorrente, come ha sempre fatto il suo fondatore, che cinque anni fa per pagare una scommessa si presentò su un volo vestito da hostess e truccato, con tanto di rossetto rosso sulle labbra.