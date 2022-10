Violenza sessuale in casa: donna stuprata mentre dormiva da un uomo misterioso

Un uomo ha fatto irruzione nella casa di una donna nelle prime ore del mattino e l'ha aggredita e violentata mentre dormiva. L'orribile episodio è avvenuto a Warrington nel Regno Unito. La polizia è stata allertata alle 5:30 del mattino. Gli agenti hanno scoperto che un uomo sconosciuto era entrato nella casa della donna, aggredita e stuprata mentre dormiva. Un uomo di 26 anni è stato inizialmente arrestato in relazione all'incidente, ma ora è stato rilasciato su cauzione della polizia. La polizia del Cheshire nel frattempo ha esortato i residenti nell'area a rimanere vigili assicurandosi di tenere chiuse le finestre e le porte.

Il sovrintendente Mike Evans ha spiegato ai media locali: “Ho un team di investigatori esperti che lavora duramente per comprendere le circostanze complete di questo incidente e stiamo facendo tutto il possibile per assicurare la persona responsabile alla giustizia. La vittima è assistita da agenti appositamente formati dalla squadra investigativa. So che causerà grande preoccupazione alla comunità locale, motivo per cui ci sarà una maggiore presenza della polizia nell'area e inviterei chiunque abbia dubbi o informazioni che potrebbero aiutarci a parlare con un agente. Nel frattempo, l'invito è tenere la casa al sicuro chiudendo porte e finestre e se sospetti attività sospette, non importa quanto piccole, segnalacelo".

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA