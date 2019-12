Pianificava attentato a Natale a Vienna con esplosivo: arrestato un ventenne. Polizia: massima allerta

Domenica 15 Dicembre 2019, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È allerta aper il rischio di un possibilenei giorni di. L'allarme è scattato dopo il fermo avvenuto venerdì sera, nel distretto multiculturale della Favoriten, di un presunto terrorista che avrebbe pianificato di condurre un attentato con mezzi esplosivi nella capitale austriaca a. Il fermo è stato eseguito dalle forze speciali di polizia "cobra".Il sospettato sarebbe un immigrato di 18 anni di origine balcanica residente e domiciliato in, non avrebbe opposto resistenza al momento dell'arresto. L'operazione, secondo quanto riferiscono fonti di intelligence, è nata da indicazioni nell'ambito della collaborazione internazionale. Sono in corso accertamenti relativi alla radicalizzazione del giovane, sospettato di essere vicino a un gruppo islamico di origini albanesi e simpatizzante Is.Il quotidiano Kronen Zeitung riferisce inoltre di due ceceni di 25 e 31 anni arrestati giovedì. L'avvocato Wolfgang Blaschitz, il difensore di uno dei due uomini, ha riferito ai media austriaci che il suo cliente è stato accusato «di aver pianificato un attacco con esplosivi o altro nel periodo tra Natale e Capodanno». Il suo assistito però nega ogni accusa. La polizia, invitando alla calma, ha avvertito la popolazione di usare cautela nei luoghi di assembramento e di fare attenzione a pacchi o borse abbandonati.