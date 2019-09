Victoria Beckham pubblica le foto della sua casa di Londra e lancia un nuovo sito

Victoria Beckham tra moda e web. L'ex Spice Girl, in attesa di presentare la sua collezione primavera-estate alla London Fashion Week, ha pubblicato uno squarcio della sua casa mentre si mette al lavoro. Su Instagram Stories, la moglie di David e madre di quattro figli ha pubblicato una foto della colazione sistemata sul tavolo cucina.

Buona colazione presto. Inizia la mia preparazione VBSS20 oggi

, ha scritto l'ex Spice Girl. Lo riferisce Hellomagazine.com Nelle foto si notano molti particolari della maison Beckham. Il tavolo a scacchi bianco e nero corrisponde al pavimento del corridoio ed era stato decorato con un vaso di rose. Sono anche visibili porte francesi, così come il loro giardino tentacolare. I Beckham si sono trasferiti nella loro casa a sud-ovest di Londra nel 2016 dopo aver speso circa 8 milioni di sterline per lavori di ristrutturazione.E intanto l'ex Spice-Girl lancia un nuovo sito: World of Victoria Beckham. Dove dà consigli di moda e bellezza e interagisce con i suoi follower. La signora Beckham è probabilmente insoddisfatta dei milioni di follower che la seguono sui social network (26,6 milioni su Instagram e 12,7 milioni su Twitter), e così si è lanciata in un’altra iniziativa web.