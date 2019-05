Va in vacanza con la famiglia: rapita in albergo e picchiata, il resort di lusso non rimborsa il soggiorno

Venerdì 31 Maggio 2019, 16:24

È stataUna donna di 51 anni è riuscita amentre era in vacanza con la sua famiglia nella Repubblica Domenicana. Tammy Lawrence-Daley, dello Stato del Delaware, Stati Uniti, ha mostrato sul suo profilo Facebook le conseguenze diLa donna ha raccontato di essere stata aggredita mentre camminava lungo un corridoio al resort Majestic Elegance di Punta Cana. Tammy è stata immobilizzata e poi portata via, lei stessa non vuole raccontare i dettagli di quanto le è stato fatto ma parla di otto ore di terrore in cui è stata percossa con dei bastoni all'interno di uno spazio molto piccolo in un sotterraneo. Fortunatamente è riuscita a sopravvivere alle violenze, è stata operata e anche se ha ancora problemi psicologici sta meglio.Tornando dalla vacanza, completamente deforme, ha dovuto spiegare ai figli quello che era accaduto, come ripirta la stampa locale . Oggi Tammy sta portando avanti la sua battaglia legale contro il resort accusato non solo di non aver pagato le spese mediche ma di non aver nemmeno rimborsato la vacanza.