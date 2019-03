Utrecht, nell'auto del killer un biglietto con scritto "Allah": torna la pista terroristica

La polizia olandese ha annunciato di aver trovato una lettera che porterebbe a privilegiare la pista terroristica per la sparatoria che ha fatto tre morti e 5 feriti.

Il biglietto trovato, in lingua straniera «con la parola Allah scritta a caratteri cubitali», sarebbe stato visto da una testimone sulla Clio rossa che la polizia olandese ritiene che l'autore della sparatoria di ieri a Utrecht abbia usato per la fuga. Lo ha detto una testimone al giornale locale Algemeen Dagblad, raccontando di aver segnalato lei stessa ieri la presenza dell'auto alla polizia. Gli inquirenti hanno detto stamani di non escludere la pista terroristica anche a causa di questo biglietto.

Ultimo aggiornamento: 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta nelle indagini legate alle strage di Utrecht Contrariamente a quanto emerso ieri, non ci sono «legami diretti» tra il sospetto principale della sparatoria die le sue vittime. A dichiararlo è stata la polizia della città olandese.