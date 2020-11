Usa 2020, il più giovane eletto al Congresso nella bufera per un post su Hitler: «Era nei miei desideri»

Nel North Carolina è stato eletto il più giovane membro del Congresso degli Stati Uniti. Il 25enne Madison Cawthorn ha conquistato il primato sconfiggendo l'ex colonnello dell'aeronautica militare Moe Davis e mantenendo il seggio nelle mani dei repubblicani. Il suo nome è famoso per le accuse di razzismo e per un post su Adolf Hitler pubblicato sui social media.

Cawthorn è il più giovane repubblicano mai eletto al Congresso e in assoluto negli ultimi 50 anni. Nel mese di agosto ha compiuto 25 anni, l'età minima per candidarsi alla Camera. Attualmente, il membro più giovane del Congresso è Alexandria Ocasio-Cortez, di 31 anni, mentre il suo corrispettivo al Senato è il repubblicano del Missouri Josh Hawley, 40 anni.

Il 25enne è finito nella bufera per le accuse di sessismo e per un post su Instagram dedicato al leader dei nazisti. «La casa per le vacanze del Führer. Vedere l'Eagles Nest è stato nella mia lista dei desideri per un po', non mi ha deluso. Strano sentire così tante risate e condividere bei momenti con mio fratello dove solo 79 anni fa il male supremo condivideva risate e bei momenti con i suoi compatrioti», si legge a corredo di una foto in compagnia del fratello nella meta delle vacanze di Hitler. Il suo avversario, Moe Davis, aveva colto l'occasione per pubblicare sui social di non aver mai desiderato visitare il rifugio del Führer.

Hitler’s vacation retreat is not on my bucket list.#NC11 pic.twitter.com/mxyCUt33Y6 — Moe Davis (@ColMorrisDavis) August 11, 2020

Il ragazzo, inoltre, è stato accusato di aver mentito sulla sua carriera nell'Accademia Navale degli Stati Uniti. Aveva detto di avervi rinunciato a causa dell'incidente d'auto di cui è stato vittima, ma sembra che l'accademia lo abbia respinto prima di perdere l'uso delle gambe.

