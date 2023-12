Un uomo è stato dichiarato innocente dopo 48 anni di carcere per omicidio

di Marta Ferraro

Un uomo di 71 anni, Glynn Simmons, è stato dichiarato innocente, nello stato americano dell'Oklahoma, dopo aver trascorso quasi 50 anni in prigione per un omicidio che non ha commesso.

Come scrive la stampa locale, Glynn Simmons è diventato la persona che ha trascorso più tempo in prigione nella storia degli Stati Uniti prima di essere prosciolta, secondo il Registro nazionale delle esoneri degli Stati Uniti.

Insieme a un altro uomo, Don Roberts, questo afroamericano condannato a morte nel 1975 per l'omicidio di un impiegato di un negozio di liquori durante una rapina a Edmond, una città nello stato dell'Oklahoma. Successivamente, la pena fu commutata in ergastolo.

Le condanne dei due uomini furono decise sulla base di un'unica deposizione resa da una cliente del negozio, un'adolescente che durante la rapina ricevette un tiro alla testa, ma che comunque riuscì a sopravvivere.

Durante il processo i due imputati sostennero che non si trovavano in Oklahoma nel giorno dell'assalto, tuttavia Glynn è stato liberato questa settimana dopo 48 anni, un mese e 18 giorni di carcere, mentre Don Robert nel 2008.

