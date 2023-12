Orban blocca gli aiuti a Kiev per 50 miliardi di euro: «Ue sblocchi i nostri fondi o niente aiuti all'Ucraina»

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bloccato 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) di aiuti Ue per l'Ucraina, dopo l'ok dei leader europei all'apertura ai negoziati di adesione di Kiev all'Unione europea. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del primo giorno del vertice Ue tuttavia ha affermato: «Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l'Ucraina».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 12:18

