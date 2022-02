Ucraina, sanzioni pesanti per la Russia: le decisioni e le divisioni. Che cos'è lo Swift

Si parla di sanzioni durissime nei confronti della Russia dopo l'attacco all'Ucraina. Misure volte a penalizzarne l'economia pesantemente, ma quali sono? L'Unione europea, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno annunciato che saranno colpiti i settori finanziari, bancari e anche i famosi oligarchi russi. Un lungo vertice terminato intorno alle tre di questa notte a Bruxelles ha portato all'approvazione del pacchetto. Le sanzioni non riguardano il gas direttamente, ma colpiscono in parte anche il settore energetico. Misure anche dall'Australia e dal Canada.

Ucraina, le sanzioni contro la Russia: Ursula von der Leyen

«In primo luogo, questo pacchetto si di sanzioni include sanzioni finanziarie, mirate al 70% del mercato bancario russo e alle principali società statali, anche a titolo difensivo. In secondo luogo, ci rivolgiamo al settore energetico, un'area economica chiave che avvantaggia soprattutto lo stato russo. Il nostro divieto di esportazione colpirà il settore petrolifero, rendendo impossibile per la Russia aggiornare le sue raffinerie. Inoltre vietiamo la vendita di aeromobili e attrezzature alle compagnie aeree russe», sono le parole della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a margine del Consiglio Europeo tenutosi ieri. Saranno colpite banche e istituti finanziari, ma anche le principali società statali russe e soprattutto i patrimoni degli oligarchi. Vietato il commercio con monete estere come il dollaro e l'euro, bloccate le esportazioni e colpiti anche i settori tecnologici. Sull'energia, elemento cruciale per le economie degli stessi Paesi europei, si discute ancora.

Ucraina, le sanzioni contro la Russia

«Sono sanzioni dolorose per Mosca, i russi non potranno nascondere soldi in Ue», ha aggiunto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Anche Usa e Regno Unito hanno deciso sanzioni pesanti come limiti ai prestiti per undici mprese statali russe tra cui banche, società energetiche e dei trasporti. «Insieme agli USA stiamo imponendo un fermo su tutti gli asset russi. Le banche russe non potranno avere accesso alla sterlina e non potranno avere accesso al nostro sistema di pagamento. Congeleremo i beni di altri 100 individui russi, tra cui tutte le industrie che sostengono la macchina russa. Gli oligarchi a Londra non avranno nessun posto dove nascondere i propri soldi. Vieteremo l'esportazione di tutti gli oggetti di duplice uso, come l'equipaggio tecnologico, l'elettronica e le comunicazioni», ha spiegato Boris Johnson. Messe al bando, inoltre, tutte le banche russe dal mercato finanziario della City e Aeroflot. Per ora però non si parla di esclusione di Mosca dal circuito Swift delle transazioni internazionali, su cui non tutti gli alleati europei sembrano d’accordo.

Ucraina, che cos'è lo Swift

Lo Swift, che è l'acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è il sistema cruciale per lo scambio delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Con l'aggressione russa all'Ucraina in questi giorni Swift è stato al centro del dibattito con l'ipotesi che serpeggia in queste ore di poter escludere la Russia dal circuito finanziario come massima sanzione dopo l'invasione. Il fornitore di servizi, con sede legale in Belgio che è stato creato nel 1973, gestisce l'essenziale degli ordini di pagamento e raggruppa oltre 11 mila organizzazioni finanziarie e bancarie in oltre 200 paesi. Nel 2021 Swift ha registrato una media di 42 milioni di messaggi al giorno. Il traffico è cresciuto dell'11,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Italia, Swift è uno dei due gestori di infrastrutture telematiche nell’ambito del 'Sistema per la trasmissione telematica di dati' (la cosiddetta Rete Nazionale Interbancaria). Sebbene Swift non sia un sistema di pagamento o regolamento né una banca, l’operatività di un gran numero di infrastrutture, mercati e banche a rilevanza sistemica dipende da Swift. Per questa ragione, le Banche Centrali hanno adottato un modello di sorveglianza 'cooperativa che assegna alla Banca Nazionale del Belgio, il ruolo di coordinamento. Sanzionare la Russia escludendola dal sistema Swift «sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni e settimane. È molto chiaro, anche dalle conclusioni finali del consiglio europeo, che il pacchetto di sanzioni approvato ieri è molto importante, molto efficace, ma non è l'ultimo»: lo ha detto il commissario Ue, Paolo Gentiloni, arrivando all'Ecofin informale di Parigi.





