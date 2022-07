Ucraina diretta guerra, Usa: «Inviate 400 milioni di nuove armi». Russia: vogliono prolungare il conflitto

Ucraina, le notizie in diretta oggi 9 luglio, 136° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.

Ore 04:47 - Ambasciata russa, gli Stati Uniti vogliono prolungare conflitto

«Le autorità statunitensi stanno inviando nuove armi in Ucraina, tra cui i lanciarazzi Himars, perché vogliono prolungare il conflitto con ogni mezzo. Dietro questa decisione c’è il desiderio sfrenato di Washington di trascinare ad ogni costo il conflitto, per compensare le crescenti perdite dei battaglioni nazionali e delle forze armate ucraine attraverso l’invio di armi». Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - l’ambasciata russa negli Stati Uniti in merito all’assistenza militare fornita a Kiev dalle autorità statunitensi. «La tesi di alti funzionari statunitensi secondo cui le armi fornite sono usate dagli ucraini per scopi difensivi è insostenibile. Le autorità di Kiev e le formazioni nazionaliste usano le armi provenienti dagli Stati Uniti per distruggere le città del Donbass: ogni giorno, in vari distretti della capitale della Dpr, dove non ci sono nemmeno militari russi vicini, i civili muoiono» ha aggiunto l’ambasciata russa negli Usa.

Rapite, violentate e costrette ad abortire dai soldati dell'esercito di Putin: la denuncia di due adolescenti

Ore 02:12 - Tass, scattata offensiva russa su Bachmut, strategica per Sloviansk e Kramatorsk nel Donbass

Nella notte è scattata un’offensiva sulla città di Bachmut, nel Donbass, da parte delle forze armate russe e della milizia della Repubblica popolare di Luhansk (Lpr). Lo scrive la Tass, precisando che «le forze alleate hanno preso il controllo del villaggio di Klinovoe, a circa 6 km da Bachmut», cittadina di circa 80.000 residenti sotto il controllo ucraino e considerata «strategica» per l’attacco a Sloviansk e Kramatorsk. Sotto attacco anche villaggio di Veselaia Dolina, che si trova a 5 chilometri da Bachmut.

Ore 02:10 - «No alla guerra» e i bambini raccontano l’invasione con l’arte

Il ritratto di una donna dipinto in blu e giallo - i colori della bandiera ucraina - e striato di vernice rosso sangue è tra i 300 quadri dei bambini ucraini esposti in un rifugio antiatomico di Kiev venerdì. «Vale la pena ricordare agli adulti, al mondo intero, che i bambini vedono tutto questo, lo vivono, lo sentono. E, a differenza di noi, non possono prendere decisioni», ha dichiarato Olena Sotnyk, politica ucraina e consigliere del primo ministro, nonché una delle organizzatrici della mostra. «Si aspettano che gli adulti e il mondo agiscano per fermare la guerra». La mostra, intitolata «Bambini. Guerra. Futuro», è stata aperta ai giornalisti venerdì in una stazione centrale della metropolitana di Kiev, chiusa dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio. I dipinti dei bambini ucraini provenienti da tutto il Paese raffigurano gli orrori di luoghi come Mariupol - una città brutalmente assediata e bombardata dalle forze russe - e Bucha, una delle prime città in cui i civili sono stati trovati uccisi in massa. Le didascalie sono inequivocabili: «No alla guerra», «Non voglio morire».

Ore 01:58 - Biden elogia la Cia, avete rovinato i piani di Putin

Il presidente americano Joe Biden ha elogiato la Cia per aver creato «un buco gigantesco negli obiettivi di Valdimir Putin» e per aver rivelato i suoi piani di invadere l’Ucraina. È stato grazie all’incredibile lavoro dei nostri professionisti dell’intelligence che siamo stati in grado di avvertire il mondo di ciò che Putin stava pianificando in Ucraina», ha detto Biden durante la sua prima visita come presidente al quartier generale a Langley, in Virginia, in occasione dei 75 anni dell’Agenzia.

Ore 01:07 - Usa, 400 milioni di euro di investimenti per nuove armi all’Ucraina

Il Pentagono ha annunciato l’invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per 400 milioni di dollari, confermando le indiscrezioni uscite sui media qualche ora fa. Come anticipato, nel nuovo invio ci saranno altri quattro lanciarazzi Himars e circa 1.000 colpi di artiglieria da 155 millimetri che hanno una maggiore precisione e aiuteranno le forze di Kiev a colpire obiettivi specifici. Il pacchetto include anche tre veicoli tattici, sistemi radar, pezzi di ricambio e altre attrezzature militari. Solo nelle ultime tre settimane, si legge in una nota del dipartimento della Difesa, gli Stati Uniti hanno fornito 2,2 miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza all’Ucraina, 8 miliardi dall’inizio dell’amministrazione Biden

Ore 23:35 - Zelensky ringrazia Biden per armi

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è detto «veramente grato» a quello Usa, Joe Biden, «per il continuo ed efficace sostegno nel contrastare l’aggressione russa». Zelensky, che oggi ha fatto visita alle postazioni avanzate delle Forze armate ucraine nella regione di Dnipro, al confine occidentale con il Donbass, ha ringraziato per il nuovo pacchetto di armi promesso dagli statunitensi: «Altri Himars, altre proiettili da 155 mm sono le nostre esigenze prioritarie» perché «ci aiutano a premere sul nemico».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 07:48

