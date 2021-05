Uccide sei persone durante una festa perché non era stato invitato, poi si toglie la vita

Uccide 6 persone durante una festa perché non era stato invitato. Il 28enne Teodoro Macias ha ucciso sei persone, prima di togliersi la vita durante una festa di compleanno a Colorado Springs, in Colorado. Tra le vittime ci sarebbe anche la sua fidanzata e pare che il giovane abbia agito perché arrabbiato dal fatto di non essere stato invitato al party.

Leggi anche > Uccide la moglie incinta dopo che lei lo caccia di casa: «Ha approfittato della mia generosità»

L'uomo si è presentato con una pistola alla festa, alla quale erano presenti anche dei bambini, fortunatamente rimasti tutti incolumi. La strage è avvenuta poco dopo la mezzanotte di sabato al Canterbury Mobile Home Park, un parco che ospita case mobili. Dopo essere entrato in uno dei caravan ha iniziato a sparare colpendo anche la sua fidanzata, con la quale stava da più di un anno. Poi si è sparato con la stessa arma alla testa.

Una strage che ha sconvolto l'intera comunità. L'uomo si sarebbe irritato per non essere stato invitato a quella festa, così ha deciso di vendicarsi. Oltre alle vittime ci sono anche diversi feriti, come riporta anche la stampa locale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA