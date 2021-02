Uccide la sorella disabile mentre i genitori dormono nell'altra stanza, in manette una 14enne

Uccide la sorella disabile nel cuore della notte mentre i genitori dormono. Claire Miller, 14enne di Lancaster, in Pennsylvania, Stati Uniti, ha pugnalato a morte la sorella Hellen di 19 anni approfittando del fatto che i genitori erano nella loro stanza a dormire in piena notte.

Subito dopo essersi avventata sulla sorella ha chiamato i soccorsi gridando di aver ucciso la sorella e allertando anche i genitori. Quando la polizia è giunta sul luogo, insieme ai soccorsi, la 19enne, costretta a una sedia a rotelle a causa di una paralisi cerebrale, era agonizzante in un lago di sangue con un profondo taglio alla gola. I sanitari hanno provato a salvarle la vita ma purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

La 14enne è stata subito arrestata sul posto è stata accusata di omicidio come un adulto, a causa della gravità delle accuse contro di lei. Secondo quanto riporta il Daily Mail è attualmente detenuta nella prigione della contea di Lancaster e tornerà in tribunale il 26 marzo prossimo. Non sono però ancora noti i motivi che abbiano spinto l'adolescente a compire un simile gesto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 19:25

