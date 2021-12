Uccide la moglie e va al lavoro: in corso le ricerche del corpo gettato nel fiume

Uccide la moglie, la getta nel fiume e se ne va al lavoro. L'assassino un 52enne francese poi il giorno dopo con grande tranquillità è andato dalla polizia insieme al figlio, di circa vent'anni, per raccontare quello che aveva fatto. Ai poliziotti della stazione di Meaux (Seine-et-Marne) un comune alle porte di Parigi, come riporta nice-matin, l'uomo ha spiegato la dinamica dell'omicidio. Tutto è iniziato domenica mattina con una lite per motivi legati alla separazione.

Durante la discussione della coppia sposata dal 1997, il 52enne ha preso un cuscino con cui ha soffocato la moglie. Poi è uscito di casa e ha trasportato il cadavere fino alla e lo ha gettato nel fiume. Dopodiché è tornato a casa, si è cambiato ed è andato al lavoro in un albergo-ristorante dove fa lo chef. Sono in corso le ricerche del cadavere che non è stato ancora trovato. Il pm ha precisato che l'indagato non aveva precedenti e che non c'era nessuna denuncia della vittima per atti di violenza familiare. Secondo un rapporto del Ministero dell'Interno, 146 donne sono state vittime di femminicidi nel 2019, e 102 nel 2020.

