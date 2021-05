Uccide i figli di 8 anni e di 10 mesi, poi manda un messaggio al marito: «Troverai del sangue a casa, non ti preoccupare»

Accoltella la figlia di 8 anni per 50 volte e uccide il secondogenito di 10 mesi. Sarah Ganoe, 35 anni, ha inviato il messaggio lunedì a John Howard, il marito, dicendogli che quando sarebbe tornato nella loro casa di Newport, negli Usa, avrebbe trovato tutto lo stabile pieno di sangue e lo invitava a non preoccuparsi.

Leggi anche > Papà mette in una vasca di acqua bollente la figlia di 3 anni e la uccide: «Aveva la diarrea, ero stanco di pulirla»

L'uomo si è precipitato a casa per capire cosa stesse succedendo e ha trovato i suoi figli sventrati. Il papà dei bambini ha visto l'appartamento pieno di sangue, poi è andato nella sua camera dove ha trovato la moglie sdraiata sul letto insieme ai bambini che avevano le viscere completamente fuori. La bambina più grande è stata colpita con 50 coltellate, secondo gli esami aveva ferite superficiali e segni di morsi che fanno sospettare che abbia provato a difendersi dalla pazzia omicida della madre.

La donna ha usato un coltellino tascabile con cui ha ucciso tutti e due i bambini. Per la figlia maggiore non c'è stato nulla da fare, mentre il più piccolo, nonostante le gravissime ferite è ancora vivo. Al bimbo è stato diagnosticato lo spettro dell'autismo. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto la donna a compiere un simile gesto. Sono ora in corso delle indagini

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA