Ubriaco usa le scale mobili come uno scivolo: finisce malissimo Video

Finisce malissimo la bravata di questo giovane inglese che ha pensato bene di usare le scale mobili della metro di Londra come uno scivolo.Freddie, 22 anni, originario di Tonbridge, nel Kent, completamente ubriaco, non aveva i conti con i vari ostacoli presenti lungo la corsa che inevitabilmente termina in modo doloroso tra le impietose risate degli amici.​