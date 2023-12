Perde i genitori per un tumore, lei eredita il gene e va in crociera per 9 mesi: «Non aspetto la pensione per godermi la vita»

di Hylia Rossi

Quando si riceve una brutta notizia, le persone reagiscono in diversi modi: c'è chi non riesce ad accettare ciò che gli capita e non sa come gestire il problema, e chi invece decide di trarre il meglio dalla situazione in cui si trova. Il primo caso è naturale e comprensibile, eppure quella barriera che non si riesce a superare rende difficile, quasi impossibile raggiungere la felicità.

Angie, nonostante un primo momento di sconforto, ha deciso di abbattere quella barriera e di provare a vedere cosa ci fosse al di là. Dopo che entrambi i suoi genitori hanno perso la vita a causa di un tumore ed è stata informata di aver ereditato il gene del tumore al seno, alle ovaie e alla pelle, la donna di 38 anni ha scelto di godersi la vita, senza aspettare un secondo in più.

Per farlo, è partita per una crociera di nove mesi sulla Royal Caribbean Ultimate World Cruise, costruendo una serie di ricordi ed esperienze che si porterà per sempre nel cuore, al di là di quello che potrà essere il suo futuro.

Il racconto di Angie: l'operazione e i nove mesi in mare

Quando Angie Linderman, di 38 anni, ha saputo di avere il gene BRCA2, ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia con successiva chirurgia ricostruttiva in modo da ridurre il rischio di contrarre un tumore al seno.

«I geni che ho ereditato dalla mia famiglia non mi permetteranno di avere una vita molto lunga», dice Angie, «Quindi il mio motto è fare ora tutto ciò che posso». Suo padre è morto a 65 anni per un tumore alla prostata e nel 2013 l'ha lasciata anche sua mamma a causa di un tumore al seno. Dunque, i primi di dicembre Angie è salita a bordo della Royal Caribbean's Serenade of the Seas per passare i successivi 274 giorni in mare, visitando oltre 60 paesi e con la possibilità di ammirare ben 11 meraviglie del mondo.

Il costo per questo viaggio si aggira tra i 53 e i 105mila euro e lei spiega di poterselo permettere a causa dell'eredità lasciatale dai genitori. Comunque, Angie ha deciso di continuare a lavorare come freelance marketing consultant mentre è a bordo della nave da crociera, ma per potersi godere il viaggio ha optato per ridurre le ore e passare a un part-time. A bordo con lei c'è suo fratello insieme alla moglie e ai loro figli. «Ho sempre amato viaggiare, e questo è l'unico modo in cui voglio spendere il mio tempo e i miei soldi», ammette Angie, che ha deciso di raccontare questa incredibile esperienza tramite video e foto sui suoi account social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 13:27

