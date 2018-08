Mistero a New York: trovato un neonato di otto mesi morto sotto il ponte di Brooklyn.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era lì, nell'acqua. Il suo corpo, piccolissimo, era senza vita. Un vero e proprio dramma sotto il ponte di Brooklyn, un mistero su cui ora indaga la polizia. Si cercano di chiarire i mille dubbi che circondano la morte di un bambino che è stato trovato mentre ancora galleggiava nell'acqua vicino al ponte di Brooklyn di New York. Sono stati i turisti ad aver avvistato il neonato di circa 8 mesi che indossava solo un pannolino nelle acque poco profonde vicino alla costa di Manhattan verso le quattro del pomeriggio di domenica. Il chiropratico di Oklahoma, Monte Campbell, ha detto che sua moglie, Diana Campbell, ha notato per la prima volta il bambino.La prima persona a notare il corpo del neonato è stata Diana Campbell, la moglie di un chiropratico di Oklahoma, Monte Campbell. L'uomo ha chiamato subito i soccorsi, ed ha provato ad entrare in acqua per rianimare il bambino, ma senza successo. «Non aveva più nè polso nè battito cardiaco».Gli agenti di polizia sono arrivati sul luogo pochi minuti dopo e hanno provato anche loro a rianimarlo, prima che il bambino fosse portato in ospedale e dichiarato morto. Nessun genitore o poliiotto era presente sulla scena e il bambino non mostrava segni di ferite, ha detto la polizia. Tra le varie cose da chiarire c'è anche l'ora esatta della morte, e soprattutto per quanto tempo il bambino è rimasto nell'acqua. Tutte cose che per chiarire le quali sarà necessario aspettare i risultati dell'autopsia