Trova un ragno nell'abitacolo, si lancia dall'auto in corsa e la fa finire nel fiume

Il paese rischia lo spopolamento, il sindaco regala il viagra ai suoi cittadini​

Giovedì 23 Maggio 2019, 17:12

L', la paura dei ragni, è senza dubbio una delle paure più comuni e più spaventose che l'essere umano possa avere. In alcuni casi, però, può giocare bruttissimi scherzi, come accaduto ad una donna che, mentre si trovava alla guida della propria, ha scoperto di essere in compagnia di un ospite indesiderato: un grossoche aveva fatto capolino nell'Invece di fermarsi e uscire con calma dall'abitacolo, la, residente nello stato americano della, ha pensato bene di lanciarsi dall'auto in corsa, proprio a ridosso di un pontile, lasciando che la vettura finisse nelle acque del. Lo riportano fonti locali, come l'Atlanta Journal Constitution , ed internazionali, come il Mirror Alla fine, la donna, che non è rimasta ferita, non ha potuto fare altro che vedere l'auto affondare lentamente nelle acque del fiume. Il mezzo non è ancora stato recuperato.