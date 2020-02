Trova una fortuna durante i lavori ma la consegna ai proprietari, muratore precario premiato

Giovedì 6 Febbraio 2020, 22:03

Stava facendo alcuniin unaandata distrutta in un incendio e, tra le pareti buttate giù, hauna vera e propria. Avrebbe potuto tenerla per sé, invece ha deciso die, per la sua buona azione, è stato, 31 anni e quattro figli, vive nei pressi die fino a pochi giorni fa era un muratore precario. La scorsa settimana, insieme ad alcuni colleghi, l'uomo era intervenuto per smantellare ciò che restava di una casa andata a fuoco un mese fa, nella cittadina di. In mezzo alle macerie, Saul ha trovato una mazzetta di banconote per un valore complessivo di(poco meno di quattromila euro), ma li ha subito riconsegnati ai legittimi proprietari.«Non ho dubitato un istante a ridarli a quella famiglia: quei soldi non erano miei e loro avevano perso tutto, dovevano in qualche modo andare avanti. Quando gli ho consegnato quei soldi, loro sono rimasti spiazzati e felici. Eppure, ho fatto semplicemente ciò che avrei dovuto fare, perché avrei dovuto impossessarmi di ciò che non era mio?» - ha spiegato Saul Jimenez, riportato da La Naciòn - «Ho trovato quei soldi in mezzo a delle macerie, al di sotto di una finestre. Dopo il mio gesto, molta gente mi ha chiamato per complimentarsi con me: mi fa piacere, ma ho fatto solo ciò che era giusto»., a soli 31 anni, ha già quattro figli (rispettivamente di 13, 12, 4 anni e sei mesi). Il suo contratto con l'azienda edile è a tempo determinato ed è molto difficile sbarcare il lunario. Dopo il suo encomiabile gesto, tuttavia, la vicenda è diventata di dominio pubblico grazie alla testimonianza del padrone della casa andata distrutta. «Voglio che tutti sappiate di questa persona: si chiama Saul Jimenez, ha trovato dei soldi tra ciò che restava della mia casa e senza esitare me li ha riconsegnati. Nella nostra città vivono persone davvero perbene», ha scritto l'uomo.Dopo essere salito alla ribalta per il lodevole gesto di onestà, per Saul Jimenez è arrivato il miglior premio possibile. Walther Marcolini, dirigente pubblico locale, ha infatti annunciato di aver voluto assumere Saul, a tempo indeterminato, presso la direzione dei Lavori Pubblici di General Alvear.