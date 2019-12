Il tifone Phanfone devasta le Filippine a Natale, almeno 16 morti e 6 dispersi

Sono almeno 10 le persone morte nelle Filippine a causa dal tifone Phanfone, che ha colpito le province orientali e centrali il giorno di Natale. Ci sono inoltre 6 persone disperse nella provincia di Iloilo, 463 chilometri a sud di Manila, una delle aree più colpite dal vento e dalle intense piogge portate da Phanfone il 24 dicembre, hanno riferito funzionari locali. I 10 decessi sono stati registrati nelle province di Iloilo, Leyte e Capiz.

#Typhoon #Ursula / #Phanfone passing through #Boracay Islands in #Philippines on the day of #Christmas pic.twitter.com/WyWPdxYnet