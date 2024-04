Ristrutturano casa e scoprono un tesoro sotto il pavimento: «Erano state sepolte durante la guerra civile»

di Cecilia Legardi

Robert Fooks e la moglie Betty hanno deciso di ristrutturare casa quando, sollevando le piastrelle della cucina hanno trovato un tesoro molto particolare. Il valore stimato è di oltre 50 mila euro: ecco di cosa si tratta.

La fortuna sotto il pavimento

La coppia voleva ristrutturare la cucina per recuperare spazio in altezza. Robert e Betty erano pronti a una lunga serie di interventi e a vedere la loro casa piena di polvere e detriti per diversi mesi prima che fosse pronta, ma il ritrovamento di un tesoro ha rallentato i lavori, a causa dello stupore che ha causato nei due proprietari. Si tratta di un secchio di monete di circa 400 anni fa dal valore di 60 mila sterline. Le monetine, tutte in ottime condizioni, risalgono ai regni di Elisabetta I, Re Carlo I e Re Giacomo I. Una moneta del lotto di Carlo I è stata venduta per la bella cifra di £ 5.000 (quasi 6 mila euro), mentre una moneta di Giacomo I ha fruttato alla coppia £ 2.700. A trovare il secchio è stato proprio Robert mentre col piccone smantellava la pavimentazione della casa, anch'essa in piedi da 400 anni. «Stavamo togliendo tutti i pavimenti e i soffitti e riportandoli ai muri di pietra.

I dettagli del ritrovamento

I collezionisti si sono subito aggiudicati le monete più ambite (che sono state prima analizzate dagli esperti di Duke's Auctioneers) e hanno permesso ai Fooks di raccogliere in tutto 60 mila sterline. Lo specialista Julian Smith ha spiegato che «il pavimento in cemento è stato rimosso e la coppia ha voluto scavare oltre 50 cm per fornire maggiore altezza al piano inferiore della proprietà. In alcune aree c'erano vecchie lastre di pietra sotto il cemento, ma l'area in cui sono state trovate le monete era terra nuda. Le monete sono state consegnate al British Museum per l'identificazione e la pulizia, e si ritiene che siano state depositate intorno al 1642-1644». Robert e Betty sono felicissimi del bottino e potranno occuparsi della ristrutturazione con meno stress.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA