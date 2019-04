Terremoto in Messico di magnitudo 5.4, paura anche nella capitale

Di nuovo paura per il terremoto in Messico. Un sisma di magnitudo 5.4 con epicentro nel sud del Paese ha fatto tremare i grattacieli di Città del Messico. Al momento non risultano vittime o danni.



L'Usgs, osservatorio statunitense dei terremoti, riferisce che l'epicentro del sisma è stato localizzato tra gli Stati di Oaxaca e Guerrero, a oltre 400 chilometri dalla capitale, ad una profondità di 18 chilometri. Città del Messico è costruita su un antico bacino lacustre, e per questo spesso terremoti anche lontani vengono distintamente avvertiti nella capitale. Ultimo aggiornamento: 00:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA