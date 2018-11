Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ti amo, ma mi dispiace». Sono state queste le ultime parole che unaha scritto allaprima d. Ursula Keog aveva già provato a togliersi la vita, seguiva pagine che istigavano al suicidio su, ma alla fine è riuscita nel suo intento. La madre e il padre sono scioccati per quanto accaduto e hanno detto che non avrebbero mai pensato che Ursula stesse così male.Il papà ha detto che aveva iniziato a preoccuparsi della forma di dipendenza che la figlia aveva iniziato ad avere con il suo smartphone. «Era una ragazza molto sensibile, mi rendevo conto che stava attraversando un momento difficile, ma ho pensato che fosse legato all'adolescenza», ha spiegato la mamma al Sun. La donna ha ammesso di averle sequestrato il telefono, ma questo aveva inasprito i rapporti tra le due. Fino a quando non le ha scritto il messaggio prima di togliersi la vita.Ursula si è gettata dalla finestra e le analisi sul corpo hanno mostrato che è morta a causa dei gravi traumi riportati. Pare però che la ragazzina si lesionasse da tempo, visto che sul braccio sono state trovate le cicatrici di diversi tagli. Non è noto però cosa possa averla spinta a stare così male, apparentemente la sua vita e la scuola andavano a gonfie vele, ma in lei cresceva forse un malessere che non è riuscito a dominare.